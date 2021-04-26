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بعد حصوله على 3 فضيات في بطولة آسيا… أسعد يقترب من التأهل إلى أولمبياد طوكيو

بعد حصوله على 3 فضيات في بطولة آسيا… أسعد يقترب من التأهل إلى أولمبياد طوكيو

حقق لاعب منتخب سورية لرفع الأثقال معن أسعد اليوم ثلاث ميداليات فضية في منافسات بطولة آسيا للرجال لوزن فوق 109 كغ المقامة حالياً في العاصمة الأوزبكية طشقند والمؤهلة لأولمبياد طوكيو.

واستطاع الرباع أسعد الحصول على الفضية الأولى في الخطف برقم قدره 195 كغ محطماً بذلك الرقم السوري والثانية في النتر برقم 238 كغ والثالثة في المجموع العام بـ 433 كغ.

يشار إلى أن الرباع أسعد اقترب من التأهل الى أولمبياد طوكيو بشكل كبير بعد حصوله على الميداليات الثلاث اليوم في بطولة آسيا بانتظار صدور التصنيف من قبل الاتحاد الدولي للعبة الشهر المقبل.