بعد جولة لمحافظ اللاذقية اليوم.. إعفاء المشرفين على كراج جبلة

قال عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع النقل في محافظة اللاذقيةإنه تم صباح اليوم استبدال القائمين على العمل والمشرفين على كراج جبلة من جميع الجهات من ممثلين لنقابة النقل البري وعضو المكتب التنفيذي المختص عن مجلس مدينة جبلة ومحطة المحروقات.



وأوضح الخير أن قرار تغيير المشرفين على الكراج جاء بعد جولة لمحافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم على كراج مدينة جبلة صباح اطلع خلالها على آلية العمل بالكراج.



وأضاف الخير أن جولة المحافظ في الكراج شملت محطة القطار القريبة من الكراج والتي وجه بعد زيارته لها بوضع خطة بالتنسيق بين السكك الحديدية والنقل الداخلي تسهم في تخفيف الازدحام تسمح بالاستفادة من النقل بالقطارات ولتأمين حركة النقل بين مدينتي اللاذقية وجبلة وخاصة للطلاب من خلال نشر المواعيد الخاصة بالقطار وتأمين باصات من محطة القطارات الى الجامعة ومركز المدينة في اللاذقية.



وأردف الخير: “إن المحافظة ستطبق عقوبات رادعة بحق السرافيس المتسربة عن خطوطها بما فيها إلغاء التراخيص الممنوحة لها بالعمل في المحافظة وإلغاء مخصصاتها من المحروقات”.



باسل يوسف