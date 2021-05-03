تركيا تحجز مياه نهر الفرات عن محافظات دير الزور والحسكة والرقة
الحسكة بلا كهرباء منذ 4 أيام والفصائل تطالب تركيا بوقف ضخ المياه عنها
بعد الإعلان عن تأجيل المفاوضات: من المرجح أن تنتهي الأمور في القنيطرة بمصالحة
ضحايا مدنيون جراء موجة جديدة من القصف الصاروخي على مدينة عفرين شمال حلب
بأكثر من ملياري يورو.. بلغاريا والتشيك باعتا أسلحة لاستخدامها في حروب سوريا واليمن
مسلح يقتل شخصين ويصيب زوجته في ريف إدلب
الجيش يصد هجوم مسلحا على إحدى نقاطه بريف القنيطرة
الفرات.. جفاف بأوامر تركية في موسم الفيضان
الجيش يصد هجوما مسلحا على إحدى نقاطه بريف القنيطرة
“الوحدات الكردية” الإنفصالية توقع اتفاقا مع اللوبي الأمريكي في واشنطن لاستثمار النفط السوري
اشتباكات بين الجيش و"قسد"
طيران مجهول يستهدف القوات التركية على ريفي الرقة وحلب
تفخيخُ الدِّين بالسياسة والعلاج بالعلمانية والحداثة
نقل صهاريج نفط من سوريا إلى شرق الفرات
كيف سينتهي التصعيد الأقوى في القامشلي؟

بعد الإعلان عن تأجيل المفاوضات: من المرجح أن تنتهي الأمور في القنيطرة بمصالحة

بعد الإعلان عن المفاوضات بين الجيش ووجهاء من أرياف دمشق ودرعا والقنيطرة، أفادت وسائل إعلام معارضة بأن الاجتماع انتهى دون التوصل لحل، وتم تأجيل باقي جولات التفاوض.


وأفاد “المرصد” المعارض بأن الهدوء الحذر يسود بلدة أم باطنة في ريف القنيطرة الأوسط، كما سمح الجيش السوري للأهالي بالتحرك والخروج والدخول إلى البلدة، تزامناً مع استمرارها بالانتشار وتعزيز حواجزها العسكرية في محيط البلدة، حيث جرى تأجيل جولة المفاوضات بين وجهاء البلدة ووجهاء آخرين من البلدة المحيطة بأم باطنة، مع ممثلين عن الجيش السوري لمدة 3 أيام، وسط مساعٍ من قبل بعض الجهات لإيقاف طلب الجيش بنقل الشبان الـ10 الذين شاركوا في الهجوم على موقع للجيش السوري قبل يومين.

وأضاف “المرصد” أنه وقبل ساعات، استقدم الجيش تعزيزات عسكرية جديدة إلى محيط بلدة أم باطنة في ريف القنيطرة الأوسط، وفرض طوقاً أمنياً على البلدة، كما أفاد موقع “عنب بلدي” المعارض باحتمال دخول الجيش السوري إلى بلدة أم باطنة، فيما نفت مصادر احتمال دخول الجيش إلى البلدة مشيرة إلى أنه من المرجح أن تنتهي الأمور بمصالحة لا سيما بعد قرار العفو العام الذي أصدره الرئيس بشار الأسد مؤخراً.

يشار إلى أن مجموعة مسلحة يقدر عدد مسلحيها بين 20 لـ40 مهاجماً، وجميعهم قدموا من مناطق ريف درعا باتجاه ريف القنيطرة، استهدفت قبل يومين نقطة للجيش السوري، في حين تمكن الأخير من التصدي لهذا الهجوم باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

 

أثر