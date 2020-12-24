بعد ارتفاع أعداد الإصابات.. مصدر في حماة الوطني : منحنى التعافي من كورونا يرتفع

ارتفع الخط البياني لحالات الشفاء من كورونا في مشفى حماة الوطني بعد أن بدأت أعداد المصابين بفيروس كورونا في محافظة حماة تشهد استقراراً ملحوظاً خلال الأسبوع الفائت.



وقال مصدر في الهيئة العامة لمشفى حماة الوطني إن ارتفاعاً سجل مؤخراً بعدد حالات الشفاء لمصابي فيروس كورونا في قسم العزل ضمن الهيئة العامة لمشفى حماة الوطني، حيث سجل شفاء 18 حالة خلال الأيام الثلاثة الماضية ويعتبر هذا الرقم الأكبر منذ بدء ارتفاع الخط البياني الإصابات.



وأضاف المصدر أن التزام كوادر المشفى بتطبيق البروتوكول العلاجي الخاص بفيروس كورونا والصادر عن وزارة الصحة أثبت فاعليته على المرضى فازدادت حالات الشفاء ضمن أقسام المشفى.



يشار إلى أن مشفى حماة الوطني قام في الآونة الأخيرة بتوسيع قسم العزل حيث وصل عدد الأسرة فيه إلى 84 سرير مجهز بكامل التجهيزات الخاصة بمرضى فيروس كورونا.



وكان المكتب التنفيذي في محافظة حماة أقر عدة إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا في المحافظة منها فرض غرامة مالية على غير مرتدي الكمامات في وسائل النقل.

باسل شرتوح