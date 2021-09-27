بريطانيا تخطط لبناء أطول شبكة نقل كهرباء في العالم

تخطط بريطانيا لبناء ما يمكن أن يكون أطول رابط طاقة في العالم لنقل إمدادات إضافية من الكهرباء إلى المملكة المتحدة عبر مصادر متجددة في دولة عربية.



كشفت شركة "إكس لينكس"، أمس الأحد، عن خطط لبناء مشروع تحت البحر تبلغ تكلفته 16 مليار جنيه إسترليني (21.9 مليار دولار) ويغطي مسافة 3800 كيلومتر (2360 ميلاً) بين بريطانيا والمغرب، بحسب ما نقلت وكالة "بلومبيرغ".



وبحسب الوكالة "سوف ينقل الرابط الطاقة من 10.5 غيغاواط تولدها مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على نطاق واسع في المغرب، وعلى عكس الروابط الأخرى في المملكة المتحدة، فإنها ستزود بريطانيا فقط".



وقالت "إكس لينكس" إنّ "الرابط يمكن أن يزوّد 7 ملايين منزل بريطاني بالطاقة، وتخطط لبدء مدّ الكابلات في عام 2025، وتستهدف إنهاء النصف الأول من المشروع في عام 2027، والباقي بحلول عام 2029".



كما أشارت الحكومة إلى "الحاجة إلى بناء المزيد من القدرات المتجددة لاستبدال الغاز، والذي يكون عرضة لتقلبات الأسعار على المستوى الدولي، في حين أن أزمة الطاقة الأخيرة سلطت الضوء على الحاجة إلى إمدادات بديلة".



من جهته، قال مؤسس شركة "إكس لينكس" والرئيس التنفيذي لها، سيمون موريش، في مقابلة صحافية: "نحن نتعامل مع هذا باعتباره جيلاً بعيداً، لذا فإن هذا مخصص فقط لسوق الطاقة في المملكة المتحدة".



وتابع قائلاً: "إنّها قادمة من منطقة فيها أنماط طقس مختلفة تماماً وغير مرتبط بعضها ببعض، لذا فهي توفر قدراً هائلاً من المرونة لنظام الطاقة في المملكة المتحدة".



وفي تصريحاتٍ إلى "فايننشال تايمز"، كشف رئيس مجلس إدارة الشركة القائمة بالمشروع، ديف لويس، عن جمع 800 مليون جنيه إسترليني لبناء ثلاث منشآت إنتاج في المملكة المتحدة.



وقال: "لقد أمّنا مع الحكومة المغربية مساحة تبلغ نحو 1500 كيلومتر مربع، وعلى تلك الأرض سننشئ مزرعة شمسية ومزرعة رياح وبطاريات ستنتج مجتمعة نحو 10.5 غيغاوات من الطاقة".