بدء صرف مكافآت المسرحين في القنيطرة واللاذقية

بينت ادارة الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية أن مديرية مالية القنيطرة اعلنت جاهزيتها لتسليم المكافآت المستحقة للمسرحين من خدمة العلم المرحلة الأولى للعام 2019 المشمولين ببرنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم الالزامية أو الاحتياطية.



وأشار الصندوق إلى أنه يتم صرف المكافآت المالية المستحقة حسب اعداد المسرحين في الدفعات المحددة ، حيث يتم تسليم المكافأة الرابعة للدفعة الحادية عشرة والمكافأة التاسعة للدفعة العاشرة وذلك اعتبارا من تاريخ الثالث عشر من الشهر الحالي مع ضرورة اتخاذ الاجراءات الاحترازية وعدم تشكيل ازدحام لضمان سلامة المسرحين وسلامة العاملين في المديرية من اخطار فيروس كورونا عليهم .



وبالنسبة للمسرحين القدامى في المرحلة الاولى في برنامج دعم وتمكين المسرحين في محافظة اللاذقية، تقوم مديرية مالية اللاذقية حاليا بصرف المكافآت المالية الشهرية للمسرحين لدفعتين ، حيث يتم تسليم المكافأة التاسعة المستحقة للمسرحين ضمن الدفعة العاشرة ، والمكافأة الرابعة المستحقة للمسرحين ضمن الدفعة الحادية عشرة ، مع ضرورة اتخاذ الاجراءات الصحية المطلوبة.



ويأتي ذلك ضمن تنفيذ تعليمات برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم ، ويبلغ المبلغ المستحق للمكافأة الشهرية خمسة وثلاثين الف ليرة.



ويصل عدد المكافآت الشهرية للمسرح اثنتي عشرة مكافأة مالية وفق مانص عليه البرنامج ويتم استلام المكافأة بشكل شخصي حصرا من قبل المسرح ولايقبل أي نوع من انواع الوكالات العامة او الخاصة او القانونية ويجوز الاحتفاظ من قبل المسرح بثلاث مكافآت شهرية متتالية كحد اقصى للمسرح الذي لم يستلمها.