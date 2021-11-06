بدء بيع زيت دوار الشمس عبر البطاقة الإلكترونية

بدأت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم بيع عبوة واحدة من زيت دوار الشمس لكل بطاقة إلكترونية بسعر 7200 ليرة سورية وذلك في مجمعات وصالات ومنافذ بيع المؤسسة السورية للتجارة.



ويبلغ عدد البطاقات الالكترونية المفعلة 4 ملايين بطاقة.



وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء الماضي أوضح أن الكمية المتاحة من عبوات الزيت لكل بطاقة ستزيد مع وصول التوريدات في الفترة القادمة وأن الهدف هو الوصول إلى بيع من 3 إلى 4 عبوات لكل عائلة فور توافرها حيث إن هناك عدداً من العقود لتوريد الزيت قريباً.