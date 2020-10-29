بدء استلام محصول التبغ من المزارعين بريف حمص الغربي

بدأت عمليات استلام محصول التبغ من المزارعين بريف حمص من صنف البرلي عبر مركزي الحواش وعين التينة الغربية بريف حمص الغربي وبحضور مندوبين عن المؤسسة العامة للتبغ وخبراء مختصين.



وأشار المهندس أيمن قره فلاح رئيس قسم الزراعة والبحث العلمي بالمؤسسة العامة للتبغ إلى أنه تمت المباشرة بافتتاح مراكز شراء بريف حمص الغربي ضمن مركزي الحواش وعين التينة حيث يتم استلام التبوغ بشكل يومي من قبل المزارعين بمعدل توريد يومي حوالي 250 طرداً لافتاً إلى تقديم الدعم للمزارعين من أدوية وأسمدة ومواد خطة زراعية إضافة إلى العبوة التي يغلف فيها المحصول “الخيش” بشكل مجاني.



وبين قره فلاح أن المحصول المزروع بريف حمص الغربي هو تبغ البرلي وتبلغ المساحة المزروعة نحو خمسة آلاف دونم والإنتاج المتوقع للموسم الحالي مليون و200 ألف كيلوغرام وعملية الشراء مستمرة حالياً بشكل يومي مع التدقيق والمراقبة لعمل اللجان وتقييم المحصول وتحميله بسيارات المؤسسة إلى مستودعات التخزين وترسل المعاملات إلى فرع المنطقة الساحلية لإنجازها وتجهيز شيك باسم كل مزارع خلال مدة أقصاها أسبوع مؤكداً استمرارهم بالاستلام حتى انتهاء الموسم.



بدوره سلمان العباس رئيس لجنة الإشراف على شراء التبغ للموسم الحالي أشار إلى أنه تم تشكيل لجنة بالمؤسسة لدراسة تكاليف الأصناف المزروعة واقتراح أسعارها مبينا أن اللجنة ضمت فنيين من المؤسسة ومندوبين للاتحاد العام للفلاحين إضافة إلى وزارة الزراعة قامت بدراسة الأصناف المزروعة والأخذ بعين الاعتبار متوسط الدونم لكل هذه الأصناف ورفع نسبة زيادة الربح وتم العمل على أن يأخذوا أكبر نسبة ربح موضحاً أن هذه الزيادة لاقت قبولاً واستحساناً عند المزارعين.



واعتبر العباس أن أسلوب الشراء هذا العام تميز عن الأعوام السابقة بأمرين أساسيين الأول الشراء الفني مع مراعاة جهد المزارع والأمر الآخر هو تبدل الخبير يومياً حتى لا يكون هناك تماس مباشر بين المزارع والخبير كما تم الطلب من كل الروابط الفلاحية والمنظمات الشعبية الموجودة بالمناطق الإعلام عن أي خلل موجود بأي لجنة لتتم معالجته بشكل فوري.