انفجار شاحنة تنقل نفط في “رأس العين” على طريق يستخدم للتهريب

قتل مدني نتيجة لانفجار شاحنة لنقل المواد النفطية بالقرب من قرية “المبروكة”، التابعة لمدينة “رأس العين”، بريف الحسكة الشمالي الغربي.



وقالت مصادر أهلية ، إن الشاحنة انفجرت نتيجة عطل فني أدى لاشتعال الوقود المكرر بشكل بدائي الذي كانت محملة به، لافتة إلى أن السيارة كانت على طريق زراعية تستخدم حالياً من قبل الفصائل المسلحة الموالية لـ “الاحتلال التركي”، لتبادل عمليات التهريب مع “قوات سوريا الديمقراطية”.



ونقلت جثة السائق إلى المشفى الوطني في مدينة “رأس العين”، بعد تعرضه لحروق شديدة أدت لوفاته، فيما طوقت الفصائل الموالية لقوات الاحتلال المنطقة التي وقعت فيها الحادثة.



يذكر أن عملية التبادل التجاري من خلال المعابر البرّية التي تربط بين المناطق التي تحتلها تركيا من ريف محافظتي الحسكة والرقة، والمناطق التي تسيطر عليها “قسد”، لم تتوقف منذ وقف دخول اتفاق وقف إطلاق النار بينهما حيز التنفيذ، وهو اتفاق بُدء العمل به منذ تشرين الأول من العام 2019، وهو تاريخ دخول القوات التركية والفصائل المولية لها إلى المنطقة.





محمود عبد اللطيف