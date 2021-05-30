(الوطني الحر) في لبنان يدعو للتعاون مع سورية في قضية المهجرين

دعا التيار الوطني الحر في لبنان إلى بدء الحوار والتعاون مع سورية من أجل تأمين العودة الآمنة والكريمة للمهجرين السوريين وخاصة مع دخول سورية مرحلة جديدة من تاريخها بانتخاب الدكتور بشار الأسد رئيساً للجمهورية بإرادة شعبه.



وأشارت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر في بيان أصدرته اليوم بعد اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل إلى أن التيار الوطني الحر يدعو اللبنانيين إلى توحيد الموقف من ملف النازحين السوريين وبدء الحوار والتعاون مع سورية لتأمين العودة الآمنة والكريمة لهم وخصوصاً بعد دخول سورية مرحلة جديدة من تاريخها مع انتخاب الدكتور الأسد رئيساً بإرادة شعبه والتي ستسهم بمزيد من الاستقرار وإعادة الإعمار وإعادة علاقات سورية إلى طبيعتها مع المحيط العربي.



وأضافت الهيئة: “على لبنان الاستفادة من مناخ التهدئة الحاصل في المنطقة والذي لا بد أن ينعكس إيجاباً بفك الحصار المالي عن لبنان وبتكوين إرادة إقليمية ودولية تمنع سقوطه إذا أحسنا كلبنانيين إطلاق برنامج إصلاحي متكامل للنهوض ببلدنا واقتصادنا”.



وطالب التيار الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري بحسم أمره وتشكيل حكومة تحترم المعايير والأصول الدستورية وتكون قادرة بوزرائها وبرنامجها على تنفيذ الإصلاحات اللازمة وقال: “ليكن معلوماً أن التيار الوطني الحر لن يسمح باستمرار المماطلة وسيكون إلى جانب رئيس الجمهورية في أي خطوة سيتخذها ويطالبه بدعوة الكتل النيابية إلى التشاور في مجمل الأزمات على مرأى ومسمع من اللبنانيين ليكونوا على بينة من مواقف كل طرف سياسي وسلوكه ويتأكدوا بأنفسهم من هم الذين يمنعون الحلول والإصلاحات في لبنان”.



وشدد التيار على أن الصمود الفلسطيني في غزة والضفة والقدس أعاد الاعتبار إلى القضية الفلسطينية وأنهى زمن العدوان الإسرائيلي المتفلت من أي عقاب وأسس لمرحلة جديدة على مستوى المنطقة عنوانها قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وحق الفلسطينيين بالحرية والأمن والاستقرار.