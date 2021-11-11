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الموافقة على إحداث أول منطقة تطوير عقاري في دمشق

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري في وزارة الأشغال العامة والإسكان على إحداث أول منطقة تطوير عقاري بدمشق.

واستعرض المجلس خلال اجتماعه أمس ما تقدمت به شركة “اميسا” للتطوير والاستثمار لإحداث منطقة تطوير عقاري في منطقة المزة العقارية باسم "اميسا الشام" حيث تمت الموافقة على إحداث هذه المنطقة بعد استكمال الإجراءات القانونية ودراسة الرؤى الفنية والبرنامج التخطيطي لإنجاز ما يقارب 500 شقة سكنية تنسجم مع منطقتي “باسيليا وماروتا سيتي” المجاورتين لها.

كما استعرض المجلس الطلبات المقدمة للحصول على ترخيص أولي لإنشاء شركتين ترغبان بالعمل كمطور عقاري حيث تمت دراسة الرؤى الفنية المعتمدة والآلية المتبعة لعملهما.

ولفت أعضاء المجلس إلى ضرورة التشجيع لإحداث شركات تمويل عقاري لكونها تدعم عمل المطورين العقاريين وتسهم بتأمين المزيد من الوحدات السكنية.

يذكر أنه تم وضع حجر الأساس لأول مشروع تطوير عقاري لشركة أميسا في منطقة أم العظام بحمص نهاية آذار الماضي.