المقداد يبحث مع مسؤولين في مسقط "تطورات" في سوريا وينقل "تحيات" الأسد لسلطان عمان
تصعيد في ريفَي حلب وإدلب: العين على عين عيسى
أكثر من مليون ليرة ليوم في "العناية المشددة" .. وأجنحة كورونا في "العام" ممتلئة
المقداد: سلطنة عمان تقف إلى جانب سوريا في حربها على الإرهاب منذ البداية وحتى اللحظة
أسعار الحليب ترتفع.. والبقرة تحتاج يوميا إلى 10 آلاف ليرة من العلف
قرار “ليلي” جديد.. محافظة دمشق ترفع سعر ربطة الخبز السياحي إلى 2200 ليرة
قتلى وجرحى بانفجار ضخم في ريف حلب
وزير الخارجية في أول زيارة إلى دولة خليجية
الدفاع الروسية: المسلحون في إدلب يخططون لفبركة هجوم باستخدام سلاح كيميائي
ضحايا في قصف تركي على "عين عيسى" شمال سوريا و"قسد" تقصف قاعدتين لتركيا
أثر الذئاب: من عشرية الدم الجزائري إلى عشرية الخراب السوري
الدفاع الروسية: رصد 36 عملية قصف من قبل مسلحي "النصرة" بسوريا
الإدارة الذاتية لشمال سوريا: الحل الأمثل لتسوية الأزمة يكون عبر إخراج المحتلين
قافلة للقوات الأمريكية قادمة من العراق محملة بمواد لوجستية وأسلحة تصل مدينة الحسكة
تركيا تعلن شن هجوم على الوحدات الكردية شمال سوريا

المقداد: سلطنة عمان تقف إلى جانب سوريا في حربها على الإرهاب منذ البداية وحتى اللحظة

قال وزير الخارجية د. فيصل المقداد، إن سلطنة عمان تقف إلى جانب بلاده في حربها على الإرهاب والتطرف "منذ البداية وحتى هذه اللحظة".

وأوضح المقداد أن "الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى سلطنة عمان تهدف إلى تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين".

وأضاف: "في سوريا نحن نحارب الإرهاب والتطرف ونعمل ضد الإجراءات القسرية أحادية الجانب، والأشقاء في سلطنة عمان يقفون إلى جانب الشعب السوري في هذا المجال منذ بداية هذه الحرب على الإرهاب وحتى هذه اللحظة".

وتابع: الأشقاء في سلطنة عمان كان لهم موقف مميز في كل المحافل الدولية تجاه ما جرى في سوريا، ووقفوا إلى جانب الحق والمنطق ووقفوا ضد الإرهاب ومع وحدة أرض وشعب سوريا، لذلك كان هذا الموقف العماني يحظى باحترام وتقدير كل السوريين".

وأردف المقداد: "نحن نرى أن هذا الموقف يحتذى وهناك الآن تأييد له من قبل الكثير من الدول التي ناصبت سوريا العداء، لأنه ثبت لها أن معاناة السوريين لا تخدم أيا منهم وهي تزيد من آلام ومشاكل المنطقة وأن الإرهاب لا يمكن أن ينحصر في مكان معين بل سيتمدد إلى كل أنحاء المنطقة ودولها وحتى خلف المنطقة إلى أوروبا والولايات المتحدة وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية".

 


 
المصدر: "سانا"