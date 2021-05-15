المقاومة تستهدف موقعاً عسكرياً للاحتلال بطائرة مسيرة

أعلنت كتائب الشهيد”عز الدين القسام” ​الجناح​ العسكري لحركة ​المقاومة​ الإسلامية حماس السبت إنها: “استهدفت موقع كيسوفيم العسكري ب​طائرة​ شهاب وبقذائف الهاون”.



وقال الموقع الالكتروني للحركة إنها استهدفت تجمعاً للجنود “الإسرائيليين” في موقع كيسوفيم العسكري عن طريق طائرة شهاب المسيرة الانتحارية”.



وكانت الكتائب قصف ​بئر السبع​ وأسدود برشقة صاروخية، هي الثانية خلال ساعات، ردا على استهداف منزل في مخيم الشاطئ غربي ​قطاع غزة، ولشهداء الضفة المحتلة.



وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية عن استشهاد ثمانية مواطنين فلسطينيين جراء قصف “إسرائيلي” استهدف منزل يعود لعائلة أبو حطب، في مخيم الشاطئ غرب قطاع غزة.



وتعد هذه هي الطائرة المسيرة السادسة التي تطلقها “حماس” خلال جولة القتال الحالية.



وأقر جيش الاحتلال بانطلاق نحو 2300 صاروخ من قطاع غزة باتجاه مناطق الاحتلال منذ اندلاع المواجهات قبل 6 أيام.

واستهدفت سرايا القدس موقع “كيسوفيم” العسكري، أيضا، ولكن بقذائف الهاون، ردا على مجازر الاحتلال في الضفة والقطاع.



يذكر أن الدفاع المدني بغزة أعلن عن ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء القصف “الإسرائيلي” إلى 139 بينهم 39 طفلا و22 امرأة.