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المغرب يتسلم طلبية أولى من مسيّرات مقاتلة تركيّة

تسلّم المغرب في منتصف شهر أيلول/سبتمبر الجاي، طلبيّة أولى من الطائرات التركيّة المقاتلة بدون طيّار من طراز "بيرقدار تي بي 2"، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلّية عدّة عن منتدى "فار-ماروك"، وهو صفحة غير رسميّة للقوّات المسلّحة المغربيّة على "فيسبوك". 


وكانت الرباط طلبت في نيسان/أبريل 13 طائرة من هذا الطراز "في إطار مسلسل تطوير وتجديد ترسانة القوّات المسلّحة الملكيّة، حتّى تكون على أعلى درجات الحداثة والكفاءة والجاهزيّة لمواجهة كافّة الأخطار"، حسب منتدى "فار-ماروك" المتخصّص.

وفي أعقاب العقد الذي وقّع مع شركة "بايكار" التركيّة بقيمة 70 مليون دولار، وهو رقم تداولته الصحافة المحلّية، خضع عسكريّون من المغرب لبرنامج تدريبي في تركيا خلال الأسابيع الفائتة، وفق المنتدى.

ويأتي تسلّم هذه الطلبيّة في سياق أزمة دبلوماسيّة بين الجزائر والمغرب، القوّتين الجارتين والمتنافستين.

يذكر أنه لطالما ساد التوتّر العلاقات بين الجزائر والمغرب، خصوصاً على خلفيّة ملفّ الصحراء الغربيّة، فيما تدعم الجزائر الجبهة الشعبيّة لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب "بوليساريو" التي تطالب باستقلال الإقليم. 

وكانت شركة "بايكر" الخاصّة التي يديرها أحد أصهار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد صدّرت خلال السنوات الفائتة طراز "بيرقدار تي بي 2" إلى أوكرانيا وقطر وأذربيجان.

ويَستخدم المغرب طائرات بلا طيار لأغراض استخبارية ولمراقبة حدوده، وفقاً لخبراء عسكريين محليين.