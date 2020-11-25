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المعلمة السورية نغم علي تفوز بجائزة “المعلم العالمي” لعام 2020

المعلمة السورية نغم علي تفوز بجائزة “المعلم العالمي” لعام 2020

أعلنت منظمة خدمات تحفيز المعرفة العالمية “alert knowledge services” فوز المعلمة نغم علي، من مدرسة الشهيد “أحمد الشنبور” بمدينة طرطوس، بجائزة “المعلم العالمي” للعام 2020.

حيث سيتم تكريم المعلمة من خلال حفل افتراضي في العشرين من كانون الأول القادم. وبينت المعلمة، بحسب وكالة “سانا”، أنه “سبق لها أن تواصلت مع المنظمة منذ تشرين الثاني من العام الماضي، وهي مسؤولة عن تعزيز جهود المعلمين ومكافأتهم في حال أحدثوا تغييراً إيجابياً في مجتمعهم”.

وأشارت “علي” إلى أن “جميع الدروس التي تقدمها خضعت لتقييمات عالمية، ليس فقط في مجال النشيد إنما في الرياضيات، كما قدمت لهم تعريفاً خاصاً بمهاراتها الأخرى فهي معلمة ومدرب مركزي بالمناهج المطورة”.

وتابعت “الفضل بالفوز يعود لطلابي الذين تفاعلوا معي ولوزارة التربية ومديرية التربية بطرطوس وإدارة مدرستها الذين قدموا جميعاً كل التسهيلات، وتعاونوا معي لتقديم هذا الأداء المتميز الخالي من أي أخطاء، وفقاً لمعايير المنظمة العالمية”.

مشيرة إلى أن “الفرح الأكبر بالنسبة لها، هو رفع العلم السوري في المحافل الدولية”.