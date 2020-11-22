المعارضة السورية تعين ممثلاً لها في اسرائيل

أعلنت “جبهة الإنقاذ الوطني في سوريا” المعارضة، التي يرأسها فهد المصري، عن تعيين ممثل لها في كيان الاحتلال “الاسرائيلي”.



وقال فهد المصري، في بيان نشره موقع “جسر برس”، إن “جبهة الإنقاذ الوطني في سوريا” عينت الدكتور ناتان حصوة ممثلا رسميا لجبهة الإنقاذ الوطني في إسرائيل”.



وتهدف “الجبهة” من خطوتها بحسب ما ذكرت إلى “فتح قنوات التواصل مع الحكومة الإسرائيلية، والكنيست والأحزاب، والقوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، للتعريف بمشروعها السياسي”، لبناء ما اسمته “السلام والتعاون”، بين “سوريا الجديدة” وإسرائيل”، وفق تعبيرها.



وتفاخر بيان “الجبهة” بتعيين حصوة ممثلا لها في كيان الإحتلال بالقول: “الدكتور ناتان حصوة يكون بهذا القرار، أول سوري في تاريخ سوريا واسرائيل والمنطقة، يهدم الحواجز”.



وكان رئيس هيئة أركان جيش الإحتلال السابق “غادي ايزنكوت” أقر مطلع العام الفائت في حديث لصحيفة “صانداي تايمز” أن “اسرائيل” زودت مجموعات معارضة بأسلحة للدفاع عن النفس”.



وأثار فهد المصري الجدل مؤخراً، بعدما أعلن احد صحفيي الاحتلال، أن المصري سيكون رئيس سوريا القادم، بتغريدة له على “تويتر”، الأمر الذي أشعل موجة من السخرية ليطلق على المصري لقب”رئيس جمهورية التغريد”.



يذكر أن فهد المصري، ومجموعة من المعارضين السوريين زاروا الكيان “الإسرائيل” أكثر من مرة، كما يقوم بشكل دوري بالترويج لكيان الاحتلال.

وكالات