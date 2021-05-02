اللاذقية.. شركة تطلب موظفين مع أسلحتهم!

أثار إعلان توظيف استغراباً كبيراً، لدى متابعي فيسبوك في “سوريا”، حيث نشرت شركة حراسة أمنية إعلاناً تطلب فيه توظيف “عدد من عناصر القوات الرديفة” العاملة ضمن محافظة “اللاذقية”، مع سلاحهم “حصراً”.



المثير للاستغراب، كيف تطلب شركة حراسة أمنية، توظيف عناصر رديفة للجيش السوري مع أسلحتهم، التي يفترض أنها ممنوحة لهم من الدولة ضمن مهام عسكرية معينة.

وأضاف المنشور الذي رصده سناك سوري، أن العناصر الذين سيتم اختيارهم، سيعملون لحماية مقرات ضمن “اللاذقية”، لم تحدد ماهيتها أو لمن تعود ملكيتها، على أن يكون العمل ضمن ورديات صباحية ومسائية، مدة كل منها 12 ساعة.



واشترطت الشركة الأمنية على المتقدمين، أن لا يقل طول الشخص عن 175 سم، والعمر من 20 سنة فما فوق، حسن المظهر وسليم النطق، وأتم مرحلة التعليم الأساسي كحد أدنى، ويمتلك سجلاً عدلياً نظيفاً، على أن يتم تحديد الراتب بعد استكمال الشروط والمقابلة.





سناك