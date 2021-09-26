الكويت: ندعو إيران إلى تخفيف حدة التوتر في الخليج

دعا رئيس الوزراء الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، إيران إلى تخفيف حدة التوتر في الخليج، والحفاظ على سلامة وأمن وحرية الملاحة البحرية.



جاء ذلك في كلمته أمام قادة وزعماء دول العالم المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك يوم أمس.



كذلك، حثّ رئيس الوزراء الكويتي، إيران، على اتخاذ «تدابير جادة لبناء الثقة، للبدء في حوار مبنيّ على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية»، على حدّ تعبيره.



وحول القضية الفلسطينية، حذّر الصباح، من أن «عدم الاستقرار سيظلّ سائداً في المنطقة، ما لم ينل الشعب الفلسطيني كافة حقوقه السياسية المشروعة، وتتوقف إسرائيل عن ممارساتها وانتهاكاتها للقانون الإنساني الدولي».



كما أكد أهمية مواصلة بذل الجهود من أجل «إعادة إطلاق مفاوضات السلام، ضمن جدول زمني محدد، للوصول إلى سلام عادل وشامل، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلّة وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين».



أما حول الأزمة السورية، فأفاد بـ«عدم وجود حل عسكري للأزمة السورية، لافتاً إلى أنّه من الضروري التوصل إلى تسوية سياسية».



وبخصوص الوضع في أفغانستان، دعا «حركة طالبان وكافة الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس حقناً للدماء، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين، والتقيّد بالالتزامات والقوانين الدولية».