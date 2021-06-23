الكشف عن شبكة تمتهن تعاطي وترويج المخدرات في اللاذقية

تمكن فرع مكافحة المخدرات في اللاذقية من كشف شبكة تمتهن تعاطي وترويج المخدرات في حي الصليبة وإلقاء القبض على معظم أفرداها.



وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها أن الشبكة مؤلفة من خمسة أشخاص تمتهن التعاطي والترويج والبيع للمواد المخدرة ضمن حي الصليبة في اللاذقية ..وان فرع مكافحة المهدرات باللاذقية القى القبض على معظم أفرادها وضبط بحوزتهم عدداً من الحبوب المخدرة وظرفاً يحوي مادة الهيروئين المخدر.



واضاف بيان الوزارة أنه بتحري منزل أحدهم عثر فيه على ميزان إلكتروني يستخدم لوزن المواد المخدرة وكمية من مادتي الحشيش والحبوب المخدرة وبتدقيق أوضاعهم تبين أن اثنين منهم يوجد بحقهما إذاعات بحث ونشرات شرطية بجرائم مخدرات وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على تعاطي وترويج وبيع المواد المخدرة بالاشتراك مع أشخاص آخرين متوارين.



وأكدت الوزارة أنه تمت مصادرة المواد المخدرة وما زالت التحقيقات والأبحاث مستمرة لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.



وفي سياق آخر أشارت الوزارة إلى تمكن فرع مكافحة المخدرات في اللاذقية من توقيف شخص مطلوب يدعى ” نبيل. خ ” يوجد بحقه أكثر من ثمانية عشر طلباً وإذاعة بحث بجرائم مختلفة أغلبها جرائم مخدرات وسيتم تقديمه إلى القضاء أيضا.