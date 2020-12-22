الكرة الأرضية في إقتران مذهل لم يحدث منذ عام 1623

مع دخولنا اليوم الإثنين 21/12/2020 بفصل الشتاء رسمياً و فلكياً من المتوقع أن تشهد سوريا و دول شمال الكرة الأرضية إقتران مذهل لم يحدث منذ عام 1623 والإقتران سيكون مابين كوكبي زحل و المشتري في أقرب نقطة لبعضهما البعض وتبعا لذلك عرض لن يتكرر في حياتكم , لا تفوتوا فرصة المشاهدة بالعين المجردة أو التلسكوبات.



وسيبدو كوكب المشتري وزحل كأنهما كوكب مزدوج بعد غروب شمس اليوم مباشرةً في الجزء الجنوبي الغربي من السماء بالبداية ، حيث سيكون الجسمان السماويان مترابطين في حدث يسمى "الاقتران العظيم".





من السهل التعرف على كوكب المشتري وزحل لأن المشتري أكثر إشراقًا من أي نجم، ومع ذلك، فإن زحل ليس ساطعًا مثل كوكب المشتري وله لون ذهبي مميز , ولن يتكرر هذا الحدث إلا يوم 15 آذار من عام 2080.



هــوى الشــام