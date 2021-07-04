واشنطن تكلف خارجيتها بالملف السوري بدلاً من مجلس الأمن القومي
مسلحي بلدة “الهامة” بريف دمشق يسلمون سلاحهم للدولة
صدور القانون رقم (20) المتعلق بتنظيم تسوية أوضاع المركبات
الاحتلال الأمريكي يسرق دفعة جديدة من النفط السوري وينقلها إلى قواعده شمال العراق
"المصالحة الروسي": الإرهابيون ينقلون حاويات من المواد السامة إلى إدلب
تحرير خمسة مختطفين من سجون المجموعات الإرهابية في منطقة الباب بريف حلب
إصابة طفلين جراء انفجار لغم من مخلفات إرهابيي (داعش) بريف حماة الشرقي
لافروف: الإجراءات القسرية الغربية سبب تردي الوضع الإنساني في سورية
المقداد يبحث مع نظيره الجزائري علاقات البلدين الثنائية وسبل تطويرها
الرئيس الأسد يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي والوفد المرافق له
مليون مواطن سوري محرومون من المياه في الحسكة بسبب الاحتلال التركي
روسيا تتحفّظ عن مشروع قرار "فتح معابر أخرى لنقل المعونات" في سوريا
بايدن يعتصم بالوهم: الاستعراض لا يصنع ردعاً
أوّل استهداف علني للقواعد الأميركية في سوريا: مواجهة الاحتلال تَفتتح مرحلة جديدة
المقداد: حق سوريا ثابت باسترجاع الجولان المحتل

القوات العراقية تحبط محاولة تفجير أبراج كهربائية جنوب نينوى

أعلنت القوات العراقية اليوم إحباطها محاولة تفجير أبراج كهربائية جنوب محافظة نينوى شمال البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان لهيئة الحشد الشعبي قوله إن “قوة من اللواء 25 بالحشد أحبطت محاولة لعناصر تنظيم (داعش) الإرهابي تفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية جنوب محافظة نينوى” مشيراً إلى أن “القوة عثرت خلال عملية أمنية على ثلاث عبوات ناسفة محلية الصنع كانت معدة لتفجير هذه الأبراج”.

وأضاف البيان إن “قوات اللواء 25 كثفت إجراءاتها الأمنية لحماية أبراج الطاقة الكهربائية من العمليات التخريبية ضمن قاطع مسؤوليتها جنوب نينوى”.

وفي سياق متصل ذكر بيان لخلية الإعلام الأمني أن قوات من الشرطة الاتحادية نفذت اليوم عمليات استباقية وعثرت على أوكار للإرهابيين ومتفجرات وقذائف وعبوات ناسفة في مناطق عدة بكركوك شمال العراق.

وأضاف البيان إن مفارز الجهد الهندسي تعاملت مع المضبوطات وقامت بتفجيرها.