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القبض على مروج مخدرات وعملة أجنبية مزورة بدمشق

بناءً على المعلومات الواردة إلى فرع مكافحة المخدرات في دمشق عن وجود شخص يقوم بترويج عملة أجنبية مزورة.

ومن خلال المراقبة والمتابعة الحثيثة تمكن فرع مكافحة المخدرات في دمشق من إلقاء القبض على المذكور أثناء حيازته ونقله وترويجه لمبلغ / 2000 / ألفين دولار أمريكي مزيف من فئة المائة دولار وبالتحقيق معه اعترف بحيازته العملة الأجنبية المزيفة وترويجها وتعاطيه لمادة الحشيش وترويج المخدرات لأشخاص متوارين معروفين من قبله .

ومازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليه لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم .