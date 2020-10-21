القبض على شخصين يقومان بانتحال صفة دورية شرطة في أحياء مدينة حلب

نظراً لورود عدّة شكاوي إلى الوحدات الشرطية في محافظة حلب حول قيام أشخاص يرتدون الزي العسكري لعناصر قوى الأمن الداخلي بتشكيل حواجز وهمية على دراجة نارية ويقومون بابتزاز المواطنين وسلبهم مبالغ مالية وأجهزة خليوية منهم .



ومن خلال الترصد والمتابعة تم إلقاء القبض على شخصين وهما : (يوسف . م) و (عبد الكريم . ح) ومصادرة دراجة نارية كانت بحوزتهما وجهاز خليوي مسلوب من أحد المواطنين ،وبالتحقيق معهما اعترفا بتشكيل حواجز وهمية وسلب المواطنين في بعض الأحياء في مدينة حلب.



نظم الضبط اللازم بحقهما وسيتم تقديمهما إلى القضاء المختص أصولاً.