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القبض على شخصين مطلوبين بحمص وضبط بحوزتهما بندقية وقنبلتين

تمكنت شرطة منطقة المخرم في حمص من إلقاء القبض على شخصين مطلوبين :الأول يدعى (علي . س)، ضبط بحوزته بندقية حربية، وبتدقيق وضعه تبين أنه يوجد بحقه (10) إذاعات بحث بجرائم مختلفة ( سرقة ، سلب ، شراء مسروقات ، قطع طرقات وإطلاق نار ، حيازة سلاح غير قابل للترخيص)، وبالتحقيق معه اعترف أنه المقصود بإذاعات البحث المذكورة

والثاني يدعى (حسن . ع) المطلوب بجرم سرقة محصول اللوز من الأراضي الزراعية في منطقة المخرم والقرى التابعة لها، وبتفتيشه عثر بحوزته على قنبلتين ، وبالتحقيق معه اعترف أنه الشخص المقصود بإذاعة البحث المذكورة، وقيامه بالسرقة لقاء المنفعة المادية.

تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهما، وسيتم تقديمهما مع المصادرات إلى القضاء المختص.