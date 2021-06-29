القبض على ثلاثة أشخاص يمتهنون السرقة وتعاطي المواد المخدرة في مصياف

تمكن مركز الأمن الجنائي في منطقة مصياف من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص امتهنوا السرقة وتعاطي المواد المخدرة وهم المدعوين (حسن . ع) و(محمد . ر) و(محمد. ج).



وضبط بحوزتهم أربعة قنابل يدوية، وحبوب مهدئة، وقطعة حشيش مخدر، وبتدقيق وضعهم تبين وجود عدة طلبات بحق المقبوض عليهما الأول والثاني بجرائم السرقة وتعاطي المواد المخدرة والتحريض على الشغب، وبالتحقيق معهم اعترفوا بسرقة دراجات نارية وغطاسات كهربائية من المزارع وتعاطي مادة الحشيش المخدر.



وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً.