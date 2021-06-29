استشهاد فتاتين في مخيم الهول شرق الحسكة
مشروع قرار جديد حول إيصال المساعدات لسوريا
مصادر تؤكد وقوع إصابات في صفوف الجيش الأمريكي
الرئيس الأسد يستقبل مسؤول إيراني رفيع المستوى
الاحتلال الأمريكي يدخل رتلين محملين بالمعدات اللوجستية إلى قواعده غير الشرعية بريف الحسكة
عدوان جوي على الحدود السورية العراقية بدير الزور
من ينقذ الجغرافية العربية من براثن السياسة الغربية ؟
بسبب ممارسات ميليشيا قسد والاحتلال التركي ومرتزقته..محطة مياه علوك تتوقف بشكل كامل
بيدرسون يحذّر مجلس الأمن من خطورة الوضع الإنساني في سوريا بسبب العقوبات
ما سبب الفشل في كبح نشاط تنظيم “الدولة”في البادية السورية؟
وفاة 3 مدنيين بينهم طفلة جرّاء انفجار عبوة ناسفة بمدينة عفرين المحتلّة
أصوات انفجارات في اللاذقية والسبب؟
جولة جديدة من مباحثات أستانة تنطلق الشّهر المقبل
صباغ يؤكد أن الإصرار على عدم الانصات لصوت الشعب السوري جلب الإرهاب والفوضى
مؤتمر صحفي سوري روسي لإعادة المهجرين

القبض على ثلاثة أشخاص يمتهنون السرقة وتعاطي المواد المخدرة في مصياف

تمكن مركز الأمن الجنائي في منطقة مصياف من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص امتهنوا السرقة وتعاطي المواد المخدرة وهم المدعوين (حسن . ع) و(محمد . ر) و(محمد. ج).

وضبط بحوزتهم أربعة قنابل يدوية، وحبوب مهدئة، وقطعة حشيش مخدر، وبتدقيق وضعهم تبين وجود عدة طلبات بحق المقبوض عليهما الأول والثاني بجرائم السرقة وتعاطي المواد المخدرة والتحريض على الشغب، وبالتحقيق معهم اعترفوا بسرقة دراجات نارية وغطاسات كهربائية من المزارع وتعاطي مادة الحشيش المخدر.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً.