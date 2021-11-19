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الفئات التي يحق لها الحصول على القرض الشخصي

*موظف القطاع العام:

-العامل لدى القطاع العام المثبت على الملاك. ومضى على خدمته في القطاع العام سنة كاملة.

-العامل لدى القطاع العام بعقد سنوي يتجدد تلقائياً. ومضى على تعاقده ثلاث سنوات كاملة.


*موظف القطاع العام:

أن يكون مسجل بالتأمينات لـمدة 5 سنوات متواصلة.

*أصحاب المنشآت والفعاليات والمهن الحرة والحرف:

حاصل على سجل تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي ممنوح منذ مدة لا تقل عن سنة واحدة.

أو حاصل على سجل تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي حديث (لم يمضٍ عليه سنة) وتسديد الضريبة لمدة لا تقل عن سنتين.

*أصحاب المهن العلمية: منتسب للنقابة منذ مدة لا تقل عن سنة .

*أصحاب التراخيص الإدارية:

-حاصل على ترخيص إداري من جهة حكومية منذ مدة لا تقل عن سنة.

-أو حاصل على ترخيص إداري حديث (لم يمضٍ عليه سنة) وتسديد الضريبة لمدة لا تقل عن سنتين.

*المتقاعدين:

-على أن يكون هو أو أحد الكفلاء موطن لراتبه في المصرف التجاري السوري وأن لا يتجاوز عمره الـ 65 عام في نهاية القرض.

*العسكريين:

العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع الذين لا يتقاضون رواتبهم عن طريق الوحدة205 (وحدات مستقلة مالياً).

*الشريك في شركة تضامن أو توصية أو محدودة المسؤولية:-يُطلب عقد الشركة مصدّق منذ ثلاثة أشهر على الأكثر ويتم احتساب دخل المقترض من خلال التكليف الضريبي للشركة حسب نسب توزيع الأرباح والخسائر المذكورة بعقد الشركة.

يُذكر أن الحد الأقصى للقرض الشخصي 20 مليون ليرة سورية، يمنح بحسب الضمانات المقدمة من قبل المتعامل على النحو التالي:

القرض شخصي بضمانة شخصية: حتى 3 مليون ليرة سورية كفيل واحد (موظف قطاع عام أو عسكري) أو كفيلين اثنين في حال عدم كفاية دخل الكفيل الواحد.

قرض شخصي بضمانة شخصية: للقرض أكبر من 3 مليون وحتى 5 مليون ليرة سورية كفلاء عدد 2

قرض شخصي بضمانة عقارية: عقارات تغطي 250% في حال كان المقترض موظف في القطاع الخاص.