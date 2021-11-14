العراق: انطلاق عملية أمنية ضد داعش في جبال حمرين بمحافظة ديالى

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق انطلاق عملية أمنية ضد أوكار تنظيم داعش في جبال حمرين في محافظة ديالى.



وبحسب بيان الهيئة فإن العملية انطلقت من ثمانية محاور وتشارك فيها قوات الجيش من المحاور الشرقية والشمالية بإسناد من الطائرات الحربية وتهدف العملية إلى تتبع وتعقب نشاط التنظيم والقضاء عليه وتطهير أوكاره.



إلى ذلك أفاد مراسل الميادين بأن القوات الأمنية بالتعاون مع الحشد الشعبي أعادت فتح مدخل وزارة التخطيط عند المنطقة الخضراء بعد اغلاقه من قبل المعتصمين الرافضين لنتائج الانتخابات منْ ناحية وزارة التخطيط وسط بغداد.



وكان المحتجون نصبوا الخيم مقابل البوابة مباشرة وعمل عناصرُ من أمن الحشد الشعبي على فصل المعتصمين عن الأمن العراقي المسؤول عن حماية المنطقة الخضراء.



الجدير بالذكر أن آمر فوج الطارمية في الحشد الشعبي العراقي أعلن منذ أيام، إطاحة مجموعة من تنظيم "داعش"، كانت تنوي استهداف العاصمة بغداد.



وأدّت العملية الأمنية الى مقتل إرهابيين اثنين، أحدهما فجّر نفسه خلال الاشتباك، والآخر قُتل قبل تفجير حزامه الناسف، بالإضافة إلى جرح آخرين، في منطقة الطارمية شمالي بغداد.



وذكر بيان، نشرته خلية الإعلام الأمني في "تويتر"، أنّ العملية تمّت "بتنسيق استخباري عالي المستوى، مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد، وجهاز الأمن الوطني".