الطيران الحربي السوري-الروسي يستهدف مواقع للمسلحين في ريف إدلب

استهدف الطيران الحربي الروسي-السوري المشترك مواقع لـ”جبهة النصرة” على محاور جبل الزاوية جنوبي إدلب.



ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن مصدر عسكري سوري أن طائرات الاستطلاع رصدت مدرعات وعربات تابعة لـ “جبهة النصرة” في موقعي (مغارة) و(فركيا) بجبل الزاوية جنوب إدلب، ما استدعى تعاملاً سريعاً لها عبر الطيران الحربي.



وأضاف المصدر أن الغارات الجوية أسفرت عن تدمير أكثر من 8 آليات بمن فيها، وعدداً من الدراجات النارية بمن عليها، بالإضافة إلى النقاط التي كانت تشغلها في المنطقة.



وأفاد المصدر العسكري بأن المجموعات المسلحة كانت تحاول تعزيز مواقعها القريبة من مناطق انتشار الجيش السوري بغية تنفيذ هجمات في المنطقة.



يشار إلى أن “جبهة النصرة” المدرجة على قائمة “الإرهاب” العالمية تسيطر على مساحات واسعة في محافظة إدلب وريفها وريف حماة بدعم من قوات الاحتلال التركي.