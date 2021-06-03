السورية للاتصالات.. عطل بكبل بحري يؤثر على جودة خدمة الانترنت

اعذرت السورية للاتصالات عن تراجع جودة خدمة الانترنت موضحة أن السبب يعود إلى حدوث عطل في أحد الكابلات البحرية، ما أثر على جودة خدمة الانترنت.



وقالت السورية للاتصالات في بيان لها: ” حدث عطل فني على تجهيزات أحد الكوابل البحرية الدولية باتجاه مرسيليا أدى إلى خروج خمس دارات دولية من الخدمة”.



وتابع البيان: “أثر العطل على جودة الخدمة، مع الحفاظ على استمراريتها من خلال بقية الدارات”.



وأوضح البيان أن:”الورشات الفنية تعمل على تأمين الاستعاضة اللازمة، ريثما يتم الإصلاح من قبل المزود الخارجي”.



يذكر أن السوريين يخضعون مؤخرا لتقنين في الانترنت، يشمل قطع الخدمة لعدة ساعات، صبيحة كل امتحان من امتحانات الشهادة الثانوية، المستمرة حتى 22 حزيران.