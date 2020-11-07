السورية للاتصالات تنفي وجود تغيير في نظام باقات الانترنت

نفت الشركة السورية للاتصالات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن تغيير نظام باقات الانترنت.



وبحسب ما نشرت السورية للاتصالات عبر صفحتها في فيسبوك، نفت الشركة كل ما يتم تداوله عن تغيير في نظام باقات الانترنت منوهة إلى أنها ملتزمة بقرار الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بتحديد حجوم استهلاك الانترنت ولم يحدث أي تغيير على الآلية المعتمدة من قبل الهيئة.



وطلبت السورية للاتصالات من المواطنين لضرورة استقاء الخبر من المصادر الرسمية الخاصة بالشركة السورية للاتصالات وهي صفحة الشركة السورية للاتصالات وصفحة شؤون السورية للاتصالات.



وسبق وحددت الشركة، الحد الأدنى المسموح به لسرعة الانترنت في سورية وهو 1 ميغا، بدلاً من 512.



كما سبق وأوضحت وزارة الاتصالات والتقانة، أنه لا يوجد لدى شركة الاتصالات السورية حالياً أي خطة لزيادة أسعار خدمات الاتصـالات أو باقات الانترنت.