“التحالف الأمريكي” ينفذ إنزالا جويا ويخطف عدد من المدنيين من دير الزور
الحربي الروسي يتعامل مع بنك أهداف لـ”جبهة النصرة” جنوبي إدلب
تركيا ترفض استقبال المطلوبين الخارجين من درعا في مناطق سيطرة ميليشياتها شمال سوريا
مقتل أكثر من 90 شخصاً بينهم 13 جندياً أميركيّاً في تفجيرات كابول
استكمال اتفاق درعا: «الباصات الخضراء» نحو الشمال
تركيا واللاجئون السوريون: إعادة التوطين لا تزال خياراً
تعثّر التنفيذ لا ينسف الاتفاق: قمّة بوتين ــ عبد الله تدفع تسوية درعا
ارتقاء شهيد وإصابة 8 جنود جراء اعتداء إرهابيين على حافلة إطعام للجيش بريف درعا
ميليشيا (قسد) تختطف عدداً من الشبان من حيي النشوة وغويران بمدينة الحسكة
تمديد المهلة التي منحها الجيش للإرهابيين الرافضين التسوية بدرعا
إطلاق نار من قبل مسلحين في درعا يتسبب في إصابة مدنيين
النار تعرقل تنفيذ اتفاق درعا... مؤقتاً
الميليشيات تحاول إفشال اتفاق التسوية في درعا
الجزائر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب وتسحب سفيرها
الخارجية ترفض افتتاح “ممثلية للإدارة الذاتية ” لدى سويسرا

السوري الذي أغلق جسر في كندا لمعرفة جنس مولوده: الأمر عادي ولا يستدعي الهجوم!

قال رجل الأعمال السوري رؤوف الجعفري عن حفل الكشف عن جنس مولوده المنتظر الذي أقامه وأغلق فيه أحد أهم جسور كندا انه “أمرا عاديا لا يستدعي كل هذا الهجوم”.

وصرّح الجعفري وزوجته ديانا خلال لقائهما مع برنامج ناس أونلاين بأن فكرة إقامة حفل لمعرفة جنس المولود “ترند بين اليوتيوبرز فإحنا حبينا نعمل حفل لحدث حلو في حياتنا حتى ننبسط فيه ويكون ذكرى، ممكن يعتبره البعض مستفز”.

وأضاف الجعفري أن هذه الحفلات نوعا ما جديدة لذلك تتعرض للانتقاد لكن “مثلها مثل ما تحتفل بعيد ميلادك أو عيد زواجك”.

وبسؤاله عن التصاريح التي استخرجها من أجل إقامة هذا الحفل وتكلفته أجاب بأنه “تم التنسيق مع الجهات المعنية في كندا لإغلاق هذا الجسر وإقامة هذا الحفل ولكن تكاليف الحفل لم تكن باهظة الثمن مثل ما تم تداوله من أرقام على السوشيال ميديا وأنا ما بدي أعلن كم كلفنا هذا الحفل حتى لا يتحول الأمر لشيء مادي”.
  