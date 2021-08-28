السوري الذي أغلق جسر في كندا لمعرفة جنس مولوده: الأمر عادي ولا يستدعي الهجوم!

قال رجل الأعمال السوري رؤوف الجعفري عن حفل الكشف عن جنس مولوده المنتظر الذي أقامه وأغلق فيه أحد أهم جسور كندا انه “أمرا عاديا لا يستدعي كل هذا الهجوم”.



وصرّح الجعفري وزوجته ديانا خلال لقائهما مع برنامج ناس أونلاين بأن فكرة إقامة حفل لمعرفة جنس المولود “ترند بين اليوتيوبرز فإحنا حبينا نعمل حفل لحدث حلو في حياتنا حتى ننبسط فيه ويكون ذكرى، ممكن يعتبره البعض مستفز”.



وأضاف الجعفري أن هذه الحفلات نوعا ما جديدة لذلك تتعرض للانتقاد لكن “مثلها مثل ما تحتفل بعيد ميلادك أو عيد زواجك”.



وبسؤاله عن التصاريح التي استخرجها من أجل إقامة هذا الحفل وتكلفته أجاب بأنه “تم التنسيق مع الجهات المعنية في كندا لإغلاق هذا الجسر وإقامة هذا الحفل ولكن تكاليف الحفل لم تكن باهظة الثمن مثل ما تم تداوله من أرقام على السوشيال ميديا وأنا ما بدي أعلن كم كلفنا هذا الحفل حتى لا يتحول الأمر لشيء مادي”.





