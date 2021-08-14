السودان يتطلع لامتلاك «التقنية التركية الدفاعية»

أعربت الخرطوم عن تطلعها للحصول على تقنيات تركية في مجال الصناعات الدفاعية، وذلك بالتزامن مع تخصيصها 100 ألف هكتار (مليار متر مربع) من أراضيها الزراعية لتركيا.



وقال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الجمعة، إن بلاده تتطلع إلى الحصول على قدر كبير من التقنية التركية المتقدمة في مجال الصناعات الدفاعية. جاء ذلك خلال زيارته رئاسة الصناعات الدفاعية التركية بحضور نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، في العاصمة أنقرة، وفق بيان لمجلس السيادة السوداني.



وقال البرهان: «السودان يتطلع بجانب التعاون السياسي إلى الحصول على قدر كبير من التقانة التركية المتقدمة في مجال الصناعات الدفاعية». وأثنى على «التطور التكنولوجي الكبير الذي بلغته تركيا في مجال الصناعات الدفاعية مما جعلها من الدول الرائدة في هذا المجال إقليمياً ودولياً».



ويزور البرهان، أنقرة، بدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان، رفقة وزير الدفاع السوداني يس إبراهيم يس، ومدير الاستخبارات العامة الركن جمال الدين عبد المجيد، ومدير منظومة الصناعات الدفاعية السودانية ميرغني إدريس، ومدير مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل مدير.



ووقعت تركيا والسودان، الخميس، 6 اتفاقيات تعاون في مجالات الطاقة المتجددة والاقتصاد والمالية والتعاون الديبلوماسي والعسكري.



كما أعلن فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، تخصيص السودان 100 ألف هكتار (مليار متر مربع) من أراضيها الزراعية لتشغيلها من قبل تركيا.