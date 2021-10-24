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السودان: حمدوك يعقد اجتماعا منفصلا مع المبعوث الأمريكي

بحث رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك ومبعوث الرئيس الأمريكي للقرن الأمريكي جيفري فيلتمان الأزمة السياسية في السودان، وذلك بعد لقاء رباعي جمع فيلتمان مع قادة البلاد.

وذكرت وكالة السودان للانباء أن اللقاء ناقش الأوضاع السياسية بالبلاد، وأهمية المحافظة على عملية الانتقال المدني الديمقراطي وصولا لانتخابات حرة نزيهة يختار فيها الشعب السوداني ممثليه بنهاية الفترة الانتقالية.

كما استعرض اللقاء "الأزمة السياسية الحالية بالبلاد وسبل الخروج منها عبر الالتزام بالوثيقة الدستورية وباتفاقية جوبا لسلام السودان وبالشراكة الحالية".

جاء ذلك بعد اجتماع رباعي عقد في نفس اليوم وشارك فيه إلى جانب حمدوق وفيلتمان، كل من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو.

وصباح السبت عقد فيلتمان أيضا اجتماعا مع وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي.

 


المصدر: وكالة السودان للانباء