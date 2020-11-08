السعودية تصمت عن فوز بايدن وتنشغل بتهنئة ملك كمبوديا بذكرى استقلال بلاده

أكد متابعون للأخبار الرسمية الصادرة عن السعودية، أن الأخيرة لم تقدم أي موقف من نتيجة الانتخابات الأمريكية الرئاسية التي انتهت لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن.



ووفقاً لما نقلت صحيفة “القدس العربي” عن المتابعين فإنه كان من اللافت أن السعودية امتنعت عن تقديم أي موقف رسمي من نتيجة الانتخابات الأمريكية في الوقت الذي قدمت فيه التهاني والتبريكات لكل من ملك مملكة كمبوديا بذكرى استقلال بلاده، ورئيس تنزانيا المتحدة بمناسبة إعادة انتخابه.



وطرح الأمر علامات استفهام عن تأخر الرياض في إبداء ردة فعلها حول نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.



ونقلت “القدس العربي” عن بعض المصادر أن سبب التأخر السعودي في التفاعل مع سيد البيت الأبيض الجديد، مرده استثمارها وأبوظبي على المرشح الخاسر دونالد ترامب، الذي يعد حليف الرياض الأول.



وأشار مراقبون إلى أن السعودية تخشى فتح الرئيس الأمريكي الجديد ملفات قديمة تتعلق باغتيال الكاتب الراحل جمال خاشقجي، إضافة إلى القضايا المرفوعة في المحاكم الأمريكية ضد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من قبل خطيبة خاشقجي، ومستشار ولي العهد السابق ضابط الاستخبارات السعودي سعد الجبري.