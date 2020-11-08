تركيا تُخلي نقطة مراقبة ثالثة في ريف إدلب
ميليشيا “قسد” بمساندة مروحيات للاحتلال الأمريكي تشن حملة مداهمات واعتقالات شرقي الفرات
وسائل إعلام أميركية: فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية
الاحتلال التركي يقصف قرى في ريف الرقة ومسلحوه يمنعون الفلاحين من العمل بأراضيهم في الحسكة
القبائل العربية تنتفض بوجه قسد شرقي سوريا
الدفاع الروسية: الطيران السوري والروسي لا يستهدفان أهدافاً مدنية في إدلب
نصف حياة
مواجهة أمريكية روسية حول مؤتمر اللاجئين السوريين
“التحالف الدولي” بقيادة واشنطن يختطف العديد من الشبان شرقي الفرات السوري
الحكومة تطالب وزاراتها بتأمين احتياطي من المواد والسلع للمواطن لثلاثة أشهر قادمة
الرئيس الأسد والسيدة أسماء في زيارة لمعرض منتجين 20-20 في التكية السليمانية بدمشق
الإفراج عن 62 موقوفاً في درعا على خلفية الأحداث بالمحافظة
الجيش التركي يبدأ بإخلاء نقطة شير مغار العسكرية غرب حماة
مركز المصالحة الروسي: المسلحون في إدلب يستعدون لهجوم بالطائرات المسيرة
انفجار صهاريج وقود في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة مسلحي تركيا شرق حلب

السعودية تصمت عن فوز بايدن وتنشغل بتهنئة ملك كمبوديا بذكرى استقلال بلاده

أكد متابعون للأخبار الرسمية الصادرة عن السعودية، أن الأخيرة لم تقدم أي موقف من نتيجة الانتخابات الأمريكية الرئاسية التي انتهت لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن.

ووفقاً لما نقلت صحيفة “القدس العربي” عن المتابعين فإنه كان من اللافت أن السعودية امتنعت عن تقديم أي موقف رسمي من نتيجة الانتخابات الأمريكية في الوقت الذي قدمت فيه التهاني والتبريكات لكل من ملك مملكة كمبوديا بذكرى استقلال بلاده، ورئيس تنزانيا المتحدة بمناسبة إعادة انتخابه.

وطرح الأمر علامات استفهام عن تأخر الرياض في إبداء ردة فعلها حول نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ونقلت “القدس العربي” عن بعض المصادر أن سبب التأخر السعودي في التفاعل مع سيد البيت الأبيض الجديد، مرده استثمارها وأبوظبي على المرشح الخاسر دونالد ترامب، الذي يعد حليف الرياض الأول.

وأشار مراقبون إلى أن السعودية تخشى فتح الرئيس الأمريكي الجديد ملفات قديمة تتعلق باغتيال الكاتب الراحل جمال خاشقجي، إضافة إلى القضايا المرفوعة في المحاكم الأمريكية ضد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من قبل خطيبة خاشقجي، ومستشار ولي العهد السابق ضابط الاستخبارات السعودي سعد الجبري.