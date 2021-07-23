السعودية تحبط عملية تهريب أكثر من مليوني حبة كبتاغون مخبأة داخل شحنة طماطم

تمكنت المصالح الأمنية السعودية من إحباط عملية محاولة تهريب نحو 2.1 مليون حبة من الكبتاغون، كانت مخبأة داخل شحنة من الطماطم المصبرة عبر منفذ الحديثة شمالي المملكة العربية السعودية.



وكشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة، أنه وردت إرسالية عبر المنفذ وهي عبارة عن كراتين من معجون الطماطم، محمولة على إحدى الشاحنات، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر أجهزة الفحص بالأشعة عُثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاغون مخبأة بطريقة مصنعية داخل أغطية عُلب معجون الطماطم، بحيث جرى تجويف الأغطية لغرض التهريب ووضع الحبوب بداخلها، وفقا لما نقلته صحيفة "الرياض" السعودية.

وأضافت الهيئة: "أنه جرى بعد ضبط الممنوعات اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة".



وأكّدت الهيئة في هذا الشأن أن جميع منافذها البرية والبحرية والجوية تقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب وحملاتهم المنظمة، ومن ذلك استغلالهم لأيام المواسم وإرساليات المواد الغذائية لمحاولة تمرير هذه الممنوعات.



كما أكّدت أن جميع منافذها تبذل أقصى جهودها سعيًا لإحكام الرقابة الجمركية على واردات المملكة باستخدام أحدث التقنيات الأمنية، إلى جانب العمل على تحقيق التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وذلك في سبيل توحيد الجهود وتظافرها، للحد من عمليات تهريب المخدرات بجميع أشكالها وأنواعها.



ودعت الهيئة الجميع إلى التواصل معها عبر مركز البلاغات الأمنية على الرقم (1910)، للإبلاغ عن أي معلومات مرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، حيث يتولى المركز استقبال ومتابعة الملاحظات الأمنية بسرية تامة مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.



ويذكر أن الهيئة تمكنت في أواخر شهر يونيو/ حزيران الماضي، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون بلغت أكثر من 4.5 مليون حبة، عُثر عليها مُخبأةً في إرسالية للبرتقال وردت عبر ميناء جدة الإسلامي.