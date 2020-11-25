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السجاد والموكيت يضاعفان أسعارهما عن العام الماضي والإقبال يتجه للمستعمل

السجاد والموكيت يضاعفان أسعارهما عن العام الماضي والإقبال يتجه للمستعمل

كغيرهم من السلع والمنتجات، واكب السجاد والموكيت ارتفاع الأسعار فتضاعفت وارتفعت أسعارهما بشكل كبير عما كانت عليه في العام الماضي.

وفي جولة على عدد من محلات وصالات بيع السجاد والموكيت في دمشق تبينّ أنها سجلت ارتفاعاً كبيراً في أسعارها.

وتحدث أصحاب المحلات وصالات البيع لمراسل  عن أن أسعار للسجاد تبدأ من 15 ألف ليرة سورية لمتر السجاد لأقل نوع في الجودة وصولاً إلى 60 ألف ليرة سورية لمتر السجاد الأفضل في الجودة.
كما سجل الموكيت ارتفاعاً في أسعاره التي تبدأ من 11 ألف ليرة سورية، وحتى 37 ألف ليرة سورية وذلك بحسب الجودة والنوع.

فيما كانت الأسعار للعام الماضي تبدأ من 10 آلاف ليرة سورية وحتى 25 ألف ليرة سورية بالنسبة للسجاد، ومن 2500 ليرة سورية وصولاً إلى 15 ألف ليرة سورية بالنسبة للموكيت.

وقد برر أصحاب المحلات وصالات العرض ارتفاع الأسعار لدرجة مضاعفتها عن العام الماضي، لارتفاع أسعار الخيط والمواد الأولية على المصانع المنتجة للسجاد والموكيت والتي أعادت الارتفاع في تكاليف الإنتاج إلى ارتفاع سعر الصرف والرسوم الجمركية لاستيراد الخيط والمواد الأولية.

وأشار الباعة في صالات العرض إلى أن الإقبال انخفض على الشراء عما كان عليه في العام الماضي وتركز على الأنواع الأقل سعراً، فيما اتجه عدد كبير من المواطنين لشراء السجاد والموكيت المستعمل لانخفاض سعره رغم ارتفاعه أيضاً عن أسعار العام الماضي.

وبحسبة بسيطة، فإن سعر السجادة بقياس 12 متر يبلغ 180 ألف ليرة سورية للمتر بسعر 15 ألف للمتر، ويصل إلى 600 ألف ليرة سورية للمتر بسعر 50 ألف ليرة سورية.

وبالنسبة للموكيت فالسعر يصل إلى 132 ألف للموكيت قياس 12 متر بالنسبة لسعر 11 ألف للمتر، وإلى 444 ألف للموكيت بسعر 37 ألف للمتر، وذلك من دون حساب تكلفة الحبكة والتي تختلف من محل إلى آخر.

 


علي سليمان 