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الذهب يتراجع 12 ألف ليرة دفعة واحدة

استمر سعر غرام الذهب في الأسواق السورية بحالة عدم التوازن، محققا انخفاضا تاريخيا كبيرا في سعره يوم الخميس، متراجعا عن سعر الأربعاء 12 الف ليرة سورية.

وأعلنت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق عبر صفحتها في “فيسبوك” أن: “سعر غرام الذهب من عيار 21 سجل الخميس سعرا وقدره 182000 ليرة سورية”.

وانخفض سعر غرام الذهب عن تسعيرة يوم الأربعاء بمقدار 12000 ليرة سورية، حيث سجل حتى مساء الأربعاء سعرا تاريخيا وصل إلى 194 ألف ل.س.

وبلغ سعر شراء غرام الذهب عيار 21، 181500 ليرة سورية، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 18، 156000 ليرة سورية ليوم الخميس.

يذكر أن سعر غرام الذهب عيار 21 كان انخفض يوم السبت بمقدار 7 آلاف ليرة سورية، قبل أن يعاود ارتفاعه مجددا، وسط حالة من عدم الاستقرار تعصف بأسعار المعادن الثمينة.