الدفاع الروسية ترصد هجمات واحتجاجات في شمال سوريا

أصدرت وزارة الدفاع الروسية بياناً، أجملت فيه الأوضاع الميدانية في شمال سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، تبعاً لرصد مركز حميميم التابع للوزارة.



وأفاد البيان بإصابة 4 أشخاص مدنيين خلال تنفيذهم أعمالاً زراعية في مدينة عامودا غربي القامشلي بإطلاق رصاص من داخل أراض واقعة تحت سيطرة قوات تركية في شمال سوريا.



كما ذكرت الوزارة عبر نائب مركز حميميم اللواء ألكسندر كاربوف أن مسلحين منتشرين قرب القوات التركية في منطقة مدينة الباب استهدفوا براجمة صواريخ محطة كهربائية تقع على بعد كيلومترين من بلدة جب الصفا.



وفي جانب آخر، قال المركز إن مناطق في محافظتي حلب وإدلب، شهدت أنشطة احتجاجية ضد مسلحي "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً)، وأضاف أن مسلحين موالين لتركيا اعتقلوا حوالي 50 شخصاً بسبب المشاركة في الاحتجاجات.