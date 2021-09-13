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الخطوط الجوية السورية تسير رحلة إضافية من وإلى الكويت

أعلنت الخطوط الجوية السورية عن تشغيل رحلة إضافية أسبوعية على مدار شهر أيلول الجاري دمشق -الكويت- دمشق اعتباراً من يوم غد الثلاثاء الموافق الـ 14 من أيلول.

وأوضحت وزارة النقل في بيان نشرته عبر منصاتها على الانترنت أنه مع تشغيل الرحلة الإضافية تتوافر رحلتان أسبوعياً الثلاثاء والخميس داعية الراغبين بالحجز إلى مراجعة مكاتب السورية للطيران.

وأوضح المدير التجاري في الخطوط الجوية السورية لؤي حسن أن إضافة الرحلة جاءت استجابة للطلب الكبير على الرحلات إلى الكويت مع قدوم المدارس مشيراً إلى أن الرحلتين الأسبوعيتين ستقلان 300 راكب.