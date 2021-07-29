الحكومة تمنح السورية للتجارة 65 مليار لتأمين السكر وتناقش أقساط المدارس

ووافق المجلس خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال على منح المؤسسة السورية للتجارة سلفة مالية بقيمة 65 مليار ليرة لتمويل شراء مادة السكر وبيعها للمواطنين عبر البطاقة الإلكترونية.



وناقش المجلس إجراءات وزارة التربية لمعالجة ارتفاع الأقساط السنوية للمدارس الخاصة ووضع معايير لتصنيف هذه المدارس ومراقبة جودة عملية التعليم فيها واختيار كوادرها التعليمية وتحسين الخدمات التي تقدمها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف منها.



وشدد المجلس على تشجيع الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة، وتسهيل عملية منح التراخيص اللازمة لذلك، لا سيما في المدن والمناطق الصناعية.