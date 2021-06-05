الحكومة تشمل مادة "السليكا" ببرنامج إحلال بدائل المستوردات

وافق رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية بتشميل مادة "السليكا" ضمن المواد المستهدفة ببرنامج إحلال بدائل المستوردات ،على أن تقوم المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية بتأمين مقلع أو جبهة عمل لاستخراج المادة الأولية بعد تشييد المنشأة اللازمة.



يذكر أن المادة الأولية اللازمة لصناعة "السليكا" هي الرمال الكوارتزية النقية والمتوفرة بكثرة في منطقة القريتين بمحافظة حمص.



وتستخدم مادة السليكا في العديد من الصناعات (صناعة السكب- صناعة الزجاج- الاسمنت- البورسلان والسيراميك- أحجار التبطين الحرارية- صناعات التعدين- الصقل والتعبئة والترشيح- صناعات مواد البناء المختلفة والأنابيب المقاومة للأحماض).