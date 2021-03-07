الجيش يواصل تمشيط البادية

شنَّ الطيران الحربي السوري والروسي أمس، غارات مكثفة على مواقع ونقاط لمسلحي تنظيم داعش في بادية حماة الشرقية، وفي مثلث حماة- حلب- الرقة، بالترافق مع مواصلة الجيش العربي السوري تقدمه في عموم المنطقة خلال عملية التمشيط التي يقوم بها.



وأكد مصدر ميداني أن الجيش وأثناء تقدمه بالبادية الشرقية من عدة محاور واتجاهات، اشتبك مع خلايا وأوقع أفرادها بين قتيل وجريح.



بالسياق، لم يفلح "اتفاق موسكو"؟ الذي وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان 5 آذار الماضي في العاصمة الروسية في تحقيق أي من بنوده، على الرغم من مضي عام على سريان مفعوله.