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الجيش يصد هجوما مسلحا على إحدى نقاطه بريف القنيطرة

استهدف الجيش العربي السوري بالأمس، إحدى المجموعات المسلحة التي قامت بالاعتداء على نقاط الجيش على محور امباطنة – الدوحة في ريف القنيطرة الأوسط.

وذكرت مصادر ميدانية أن المجموعة المهاجمة يقدر عدد مسلحيها بين 20 لـ40 مهاجماً، وجميعهم قدموا من مناطق ريف درعا باتجاه ريف القنيطرة.

وأضافت المصادر أن المجموعة المهاجمة هي مجموعة الإرهابي يحيى السعيد الملقب بـ”الزكدح” ومعه عناصر أخرى مجهولة.

ولفتت المصادر إلى أن كل المعلومات كانت تشير إلى قرب وقوع مثل هذا الهجوم، فكانت قوات الجيش السوري والقوات الرديفة مستعدة لصده.

وبحسب المصادر، عاد الهدوء الحذر إلى محيط جبا ومحور امباطنة – الدوحة، بعد تصدي الجيش العربي السوري لهذا الهجوم الذي استخدم فيه الجيش الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

 

 

أثر برس