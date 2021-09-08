الجيش يدخل مدينة درعا البلد ويبدأ بتثبيت نقاط تفتيش وتمشيط المنطقة
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الجيش يدخل مدينة درعا البلد ويبدأ بتثبيت نقاط تفتيش وتمشيط المنطقة

دخلت وحدات من الجيش العربي السوري إلى منطقة درعا البلد وبدأت بتثبيت بعض النقاط العسكرية وتمشيط المنطقة إيذانا بإعلانها "خالية من الإرهاب"، بحسب ما ذكرته وكالة "سانا".

وأفادت مراسلة "سانا" هناك بـدخول وحدات من الجيش العربي السوري والجهات المختصة إلى منطقة درعا البلد ورفع العلم الوطني والبدء بتثبيت بعض النقاط، "تمهيدا لبدء عمليات تفتيش وتمشيط في المنطقة بحثا عن السلاح ومخلفات المسلحين من أسلحة وذخائر وعبوات ناسفة والكشف عن الأنفاق والتحصينات والأوكار".

واستؤنفت أول أمس عمليات تسليم الأسلحة وتسوية أوضاع عشرات المسلحين من درعا البلد في إطار تنفيذ اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة وذلك بعدما كانت المجموعات المسلحة في حي درعا البلد عطلت عدة مرات تطبيق الاتفاق.