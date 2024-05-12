12-05-2024
مقـتل 5 مسلحين بتفجير على مدخل قاعدة للاحتلال الأمريكي
وقع تفجير بعبوة ناسفة أمام أحد مداخل قاعدة للجيش الأمريكي في ريف دير الزور، شرقي سورية، مما أسفر عن مقتل خمسة مسلحين وإصابة ثمانية آخرين.
واستهدف الهجوم دورية لقوات “قسد” الموالية للجيش الأمريكي في بلدة “الشحيل”، وأن الانفجار ألحق أضرارًا كبيرة بالحاجز.
استدعى الحادث استنفارًا كبيرًا للقوات الأمريكية والمسلحين الموالين لها، مع تحليق مكثف للطيران المروحي الأمريكي وإطلاق نار في المنطقة.
تم نقل الجرحى إلى المشافي، ويُتوقع زيادة في عدد الضحايا.
سبوتنيك
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