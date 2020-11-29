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الجيش الإسرائيلي يطلق قذائف مضيئة عند الحدود اللبنانية

الجيش الإسرائيلي يطلق قذائف مضيئة عند الحدود اللبنانية

أطلقت القوات الإسرائيلية منتصف السبت/الأحد قذائف مضيئة وحلقت مروحيات عسكرية وطائرات مسيرة فوق المستوطنات المحاذية للحدود اللبنانية، على خلفية تسلل شخصين من الأراضي اللبنانية.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية أن القوات الإسرائيلية أطلقت أكثر من 7 قذائف مضيئة قرابة منتصف ليل أمس، بين أجواء مستعمرة "المنارة" وصولا حتى جنوب "هونين" عند حدود بلدة حولا اللبنانية.

وأضافت الوكالة أن مروحيات إسرائيلية من نوع "أباتشي" حلقت في أجواء المستعمرات القريبة من "كريات شمونة"، وسمع إطلاق رشقات نارية قرب السياج خلف موقع "العباد" العسكري.

وقالت "الوطنية للإعلام" إنه بعد مغادرة الطيران المروحي الإسرائيلي حلقت في أجواء المنطقة طائرة مسيرة صغيرة.

يأتي ذلك، عقب إعلان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أمس أن القوات الإسرائيلية ألقت القبض على شخصين مشتبه فيهما تسللا من الأراضي اللبنانية في منطقة بلدة منارة.

 

 



المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام