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التحالف السعودي يستهدف عدة محافظات يمنية بأكثر من 12 غارة جوية

استهدف “التحالف العربي” بقيادة السعودية، بأكثر من 10 غارات، عدة محافظات في اليمن.

ووفقاً لقناة “المسيرة” اليمنية، فإن التحالف السعودي شن أمس الجمعة، 13 غارة على محافظات مأرب والجوف وصعدة شمالي اليمن.

وأضافت القناة: “طيران التحالف نفذ 9 غارات على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، توزعت بـ 8 غارات على مديرية مدغل شمال غربي مأرب، وغارة على مديرية رحبة جنوبي مأرب، غداة تعرض المحافظة النفطية إلى 9 غارات جوية”.

أيضاً، شن التحالف غارتين جويتين على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، استهدفتا منطقتي المرازيق والظهرة في مديرية خب والشّعف شرقي الجوف، عقب ساعات من تنفيذ طيران التحالف ثلاث غارات على المديرية ذاتها.

كما تعرضت محافظة صعدة شمال غربي اليمن لقصف جوي، حيث شن التحالف غارة على منطقة الصوح التابعة إدارياً لمديرية كتاف شرقي صعدة.

جدير بالذكر أن اليمن يعيش أوضاعاً سيئة، إذ أن “التحالف العربي” الذي تنضوي في صفوفه عدد من البلدان العربية وتقوده السـعودية، يشن منذ شهر آذار عام 2015 الفائت، غارات على مناطق متفرقة في اليمن، بذريعة محاربة “الحوثيين”، الأمر الذي أودى بحياة آلاف اليمنيين جلهم من الأطفال والنساء وسط انتشار مرض الكوليرا والأمراض المعدية والمجاعة نتيجة الحصار الخانق الذي تفرضه السعودية. 