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البنتاغون: نعتزم مواصلة استخدام آلية تفادي الصدام مع روسيا في سوريا

أكد البنتاغون عزمه على مواصلة استخدام آلية منع تفادي الصدام بين القوات الأمريكية والروسية في سوريا، مشيرا إلى أنها تعمل بنجاح.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي خلال مؤتمر صحفي له، يوم أمس الاثنين، ردا على طلب التعليق على الأنباء عن نشر روسيا مقاتلات "سي 35" في القامشلي بسوريا: "ليس بوسعي أن أتحدث عن انتشار القوات والقدرات الروسية في سوريا. وكما تعرفون لدينا قناة لتفادي الصدام مع الروس، وهي تعمل بالفعل".

وتابع: "ونحن نستخدمها بالفعل لضمان تفادي أي أخطاء وعواقب غير مقصودة".

وأكد "أننا نعتزم مواصلة استخدام هذه القناة لتفادي الصدام".

يذكر أن هذه الآلية الثنائية لتفادي الحوادث والصدام بين القوات الروسية والأمريكية أثناء العمليات في سوريا تم استحداثها بموجب مذكرة التفاهم بين روسيا والولايات المتحدة الموقعة في 20 أكتوبر عام 2015.