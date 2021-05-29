البدء بمناقشة تعديل قانون ضريبة الدخل

عقدت اللجنة المختصة بإصلاح النظام الضريبي 6 اجتماعات، تم خلال الاجتماعين الأخيرين البدء بمناقشة مسودة التعديل لقانون الضريبة على الدخل، وأخذ ملاحظات الأعضاء بما يتوافق مع المرحلة القريبة القادمة.



و ستستمر اللجنة خلال الاجتماعات القادمة بمناقشة تعديلات قانون ضريبة الدخل للوصول إلى مسودة متكاملة قريباً، كما يتم العمل على الأتمتة التدريجية للنظام الضريبي في سورية، وتم تشكيل لجنة جديدة، لدراسة النظام الضريبي ومراجعة التشريعات الضريبية النافذة، واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة، وتقرر أن تجتمع بما لا يقل عن اجتماعين شهرياً..



وأكد وزير المالية كنان ياغي أن الوزارة تعمل على الحد من ظاهرة التهرب الضريبي التي تفوّت مبالغ ضخمة جداً على الخزينة العامة للدولة،والتي يجب أن توظف في الإنفاق العام لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين والخدمات المقدمة”.



وكشف الوزير عن تحقيق نتائج “مهمة جداً” في ملف التهرب الضريبي منذ تشرين الأول الماضي حتى الآن، وجرى تحصيل مئات مليارات الليرات السورية كانت ضائعة على الخزينة بحسب صحيفة الوطن.



ونوّه ياغي بإمكانية أي مكلّف أو مواطن تقديم شكوى أو استفسار أو مقترحات للوزارة، من خلال التواصل المباشر عبر رقم الواتس آب الخاص بها وهو /0987013346/.



ومن المنتظر أن تتغير منظومة النظام الضريبي خلال 2021، بحسب كلام وزير المالية في تشرين الثاني 2020، والذي كشف عن وجود مسودتين لمشروعي قانوني الضريبة الموحدة على الدخل وضريبة المبيعات.



وأرجع وزير المالية السابق مأمون حمدان السبب الرئيسي للتهرب الضريبي إلى قِدَم النظام الضريبي القائم والمعمول به منذ 1949، ووجود 27 تشريعاً للضرائب لم يتم تحديثها، ونسب الضريبة العالية غير المواكبة للواقع الاقتصادي.



ومن المقرر إلغاء كامل التشريعات الضريبية الموجودة حالياً، والإبقاء فقط على ضريبتي الدخل، والمبيعات والتي ستحل محل ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، مع العلم أنهما سيعتمدان بشكل رئيس على نظامي الفوترة والدفع الإلكتروني