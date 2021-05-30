البدء بصيانة فواصل التمدد لطريق المتحلق القادم من المزة باتجاه مطار دمشق

بدأت محافظة دمشق اليوم الأحد، أعمال تأهيل وصيانة فواصل التمدد لطريق المتحلق الجنوبي القادم من المزة باتجاه مطار دمشق الدولي.



وأوضح مدير الدراسات الفنية في المحافظة أن الورشات بدأت أعمال تأهيل وصيانة الطريق القادم من المزة باتجاه مطار دمشق الدولي ضمن المرحلة الأولى من المشروع الذي يتضمن استبدال مساند “النيوبرين” المتموضعة والمستندة على الركائز ثم استبدال فواصل التمدد والذي تنفذه مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية فرع دمشق، حسب “الوطن”.



وأشار إلى أنه تم صباح اليوم قطع الطريق القادم من المزة باتجاه مطار دمشق بدءاً من العقدة الثامنة حتى العقدة السادسة وتحويل السير للطريق القادم باتجاه المزة من العقدة السادسة منطقة الزاهرة وحتى العقدة الثامنة منطقة كفرسوسة لتصبح حركة السير باتجاهين ذهاباً وإياباً وفق إشارات الدلالة المرورية والمنصفات الموضوعة على الطريق المذكور.



وكان الدكاك قد طالب السائقين بضرورة الالتزام بالسرعة المحددة والتقيد بشاخصات الدلالة المرورية حرصاً على سلامتهم.



وفي 18 نيسان الفائت، أعلنت محافظة دمشق أنها ستنصف طريق المتحلق الجنوبي الواصل من العقدة السادسة “منطقة الزاهرة” وحتى العقدة الثامنة “منطقة كفرسوسة” لنقل حركة السير لتصبح باتجاهين ذهاباً وإياباً تمهيداً لقطع الطريق القادم من المزة باتجاه مطار دمشق الدولي لصيانة فواصل التمدد.